На Николаевщине на 13 участках повторно пересчитали бюллетени
Об этом заявил координатор наблюдения за выборами в Николаевской области ОО "Опора" Дмитрий Башенный, сообщает Укринформ.
"На Николаевщине повторно пересчитывали бюллетени на 13 избирательных участках. Наиболее распространенными причинами пересчета голосов являются механические ошибки, несоблюдение порядка транспортировки и хранения избирательной документации, невнимательность членов УИК. На одной из ОИК неизвестная женщина похитила один экземпляр протокола", - сообщил Башенный.
Отмечается, что окружная избирательная комиссия №128 назначила повторный подсчет голосов избирателей на участке №480799 из-за того, что был нарушен порядок транспортировки документации. По словам членов участковой избирательной комиссии, произошла неприятность: председатель УИК, человек почтенного возраста, просто забыл заклеить пакет.
ОИК №129 пересчитывала бюллетени с участка №480911 потому, что 1 апреля в ее помещении к члену УИК подошла неизвестная женщина, которая представилась членом окружкома и попросила передать ей протоколы УИК. Потом открыла пакет, достала оттуда первый экземпляр протокола и сбежала. Ее до сих пор ищут, говорится в сообщении.
Башенный отметил, что на ТИО №127, №130 и №131 происходил пересчет бюллетеней из-за ошибок в заполнении протокола. На восьми участках ТИО №132 это произошло потому, что комиссия заблаговременно погасила протоколы либо не соблюла порядок транспортировки избирательной документации.
"Пересчет бюллетеней на окружных избирательных участках затянул процесс установления итогов голосования. Это может свидетельствовать о недостаточном уровне подготовки некоторых членов УИК", - отметил представитель "Опоры".
- Напомним, 1 апреля общественная сеть "Опора" заявила, что нарушений во время первого тура на выборах президента 2019 было меньше, чем на выборах в 2014 году.
- В Николаеве возле здания ОИК №129 неизвестна женщина вырвала из рук председателя одной из участковых комиссий оригинал протокола подсчета голосов и исчезла. Из-за этого инцидента участковую комиссию отправили на пересчет голосов и составление нового протокола.
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