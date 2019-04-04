На Николаевщине на 13 участках повторно пересчитали бюллетени

4 апреля, 2019, 15:11

На Николаевщине из-за ошибок, несоблюдения порядка транспортировки и хранения избирательной документации пришлось повторно пересчитать бюллетени на 13 избирательных участках

Об этом заявил координатор наблюдения за выборами в Николаевской области ОО "Опора" Дмитрий Башенный, сообщает Укринформ.

"На Николаевщине повторно пересчитывали бюллетени на 13 избирательных участках. Наиболее распространенными причинами пересчета голосов являются механические ошибки, несоблюдение порядка транспортировки и хранения избирательной документации, невнимательность членов УИК. На одной из ОИК неизвестная женщина похитила один экземпляр протокола", - сообщил Башенный.

Отмечается, что окружная избирательная комиссия №128 назначила повторный подсчет голосов избирателей на участке №480799 из-за того, что был нарушен порядок транспортировки документации. По словам членов участковой избирательной комиссии, произошла неприятность: председатель УИК, человек почтенного возраста, просто забыл заклеить пакет.

ОИК №129 пересчитывала бюллетени с участка №480911 потому, что 1 апреля в ее помещении к члену УИК подошла неизвестная женщина, которая представилась членом окружкома и попросила передать ей протоколы УИК. Потом открыла пакет, достала оттуда первый экземпляр протокола и сбежала. Ее до сих пор ищут, говорится в сообщении.

Башенный отметил, что на ТИО №127, №130 и №131 происходил пересчет бюллетеней из-за ошибок в заполнении протокола. На восьми участках ТИО №132 это произошло потому, что комиссия заблаговременно погасила протоколы либо не соблюла порядок транспортировки избирательной документации.

"Пересчет бюллетеней на окружных избирательных участках затянул процесс установления итогов голосования. Это может свидетельствовать о недостаточном уровне подготовки некоторых членов УИК", - отметил представитель "Опоры".