Нарушений на выборах было меньше, чем в 2014 году, - ОПОРА

1 апреля, 2019, 11:25

Об этом во время брифинга сказала координатор общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская, передает Еспресо.TV

"Обнародована явка от ЦИК соответствует действительности. Мы подтверждаем 63,2% активности граждан Украины, принявших участие в выборах. Потенциальная погрешность не превышает 0,8% ", - сказала Айвазовская.

О нарушениях, в организации отметили положительную тенденцию по сравнению даже с президентскими выборами 2014:

"Количественные показатели нарушений и их территориальная принадлежность меньше, чем в 2014 году. Например, нарушения в проведении утреннего заседания фиксировалось на 16% участков, тогда которую 2014 году это было почти 20% участков. Недопуск наблюдателей на избирательные участки зафиксирован лишь в 0,5% в пределах всей страны. Тогда как в 2014 году этот показатель составил 5% ", - говорит кооридинаторка ОПОРЫ.

По ее словам, единственная негативная тенденция в ходе голосования - это фактически разглашение избирательной тайны и фотографирование избирательного бюллетеня. Показатели в целом по стране выше, чем на президентских выборах 2014 года.

"В частности, в 2019 году наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факты разглашения избирательной тайны на 10% избирательных участков", - рассказала Айвазовская.

Зато процедурных нарушений при подсчете голосов почти не было.

"Только на 3% избирательных участков составлен жалобы или добавлено отдельные мнения членов избирательных комиссий в протокол подсчета".

Согласно подсчетам голосов ОПОРЫ, первое место занимает Владимир Зеленский (30,1% голосов, максимальная погрешность - 0,7%), Петр Порошенко получил 15,7% (максимальная погрешность - 0,7%), Юлия Тимошенко - 13,3% (максимальная погрешность - 0,4%). Юрий Бойко - 11,5% (максимальная погрешность - 0,7%), Анатолий Гриценко - 6,8% (максимальная погрешность - 0,4%).

Количество недействительных бюллетеней, которые зафиксировали наблюдатели ОПОРЫ, составило 1,3%.