В Николаеве неизвестная украла протокол УИК: комиссия пересчитывает голоса с начала
Об этом заявил координатор наблюдения за выборами в Николаевской области ОО "Опора" Дмитрий Башенный, сообщает Укринформ.
"У входа во двор окружной избирательной комиссии №129 к членам участковой избирательной комиссии №480911 подошла неизвестная, представилась членом окружкома. Женщина сказала, что надо срочно отдать ей пакет с протоколами о подсчете голосов на участке", - отмечает Башенный.
По словам координатора, председателю УИК лицо женщины показалось знакомым, поэтому она отдала пакет. Но та его разорвала и, забрав один экземпляр протокола, сбежала.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции. Однако найти и установить злоумышленницу пока не удалось, говорится в сообщении.
"Из-за этого инцидента участковую комиссию отправили на пересчет голосов и составление нового протокола", - добавляет Башенный.
- Напомним, в ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений.
- По результатам национального экзит-пола трех социологических служб состоянию на 20:00 31 марта Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
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1 апреля по результатам подсчета 80,3% протоколов Зеленский набирает 30,4% (4 538 692 избирателей), президент Украины Петр Порошенко - 16,0% (2 392 900 избирателей), лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,2 % (1 977 084 избирателей).
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