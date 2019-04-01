В Николаеве неизвестная украла протокол УИК: комиссия пересчитывает голоса с начала

1 апреля, 2019, 15:46

В Николаеве в ОИК №129 неизвестная женщина вырвала из рук председателя одной из участковых комиссий оригинал протокола подсчета голосов и скрылась

Об этом заявил координатор наблюдения за выборами в Николаевской области ОО "Опора" Дмитрий Башенный, сообщает Укринформ.

"У входа во двор окружной избирательной комиссии №129 к членам участковой избирательной комиссии №480911 подошла неизвестная, представилась членом окружкома. Женщина сказала, что надо срочно отдать ей пакет с протоколами о подсчете голосов на участке", - отмечает Башенный.

По словам координатора, председателю УИК лицо женщины показалось знакомым, поэтому она отдала пакет. Но та его разорвала и, забрав один экземпляр протокола, сбежала.