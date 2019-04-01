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В Николаеве неизвестная украла протокол УИК: комиссия пересчитывает голоса с начала

В Николаеве в ОИК №129 неизвестная женщина вырвала из рук председателя одной из участковых комиссий оригинал протокола подсчета голосов и скрылась

Об этом заявил координатор наблюдения за выборами в Николаевской области ОО "Опора" Дмитрий Башенный, сообщает Укринформ.

"У входа во двор окружной избирательной комиссии №129 к членам участковой избирательной комиссии №480911 подошла неизвестная, представилась членом окружкома. Женщина сказала, что надо срочно отдать ей пакет с протоколами о подсчете голосов на участке", - отмечает Башенный.

По словам координатора, председателю УИК лицо женщины показалось знакомым, поэтому она отдала пакет. Но та его разорвала и, забрав один экземпляр протокола, сбежала.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции. Однако найти и установить злоумышленницу пока не удалось, говорится в сообщении.

"Из-за этого инцидента участковую комиссию отправили на пересчет голосов и составление нового протокола", - добавляет Башенный.

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