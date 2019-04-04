Гриценко больше не будет баллотироваться в президенты

4 апреля, 2019, 14:47

Анатолий Гриценко больше не будет участвовать в президентских выборах

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде"

"Больше я на президентские выборы не пойду. Это точно", - сказал Гриценко.

По словам политика, он вместе со всей своей командой начинает подготовку к парламентским выборам.

Напомним, что в первом туре президентских выборов 31 марта Анатолий Гриценко занял 5-е место с 6,91% (1306411 голосов).

Отметим, что Владимир Зеленский набрал 30,24% (5713825 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,95% (3014523 голосов), Юлия Тимошенко набрала 13,40% - 2532320 голосов.