В Эстонии начали проверять Swedbank, через который вероятно отмывали деньги Януковича

3 апреля, 2019, 09:17

В эстонском отделении Swedbank, через которое вероятно отмывали деньги Януковича, началась проверка

Об этом сообщает эстонское издание Postimees

Финансовая инспекция Эстонии начала проверку в главном эстонском офисе Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 млрд евро, в том числе средств экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщают эстонские СМИ, ссылаясь на пресс-службу Финансовой инспекции Эстонии.

Отмечается, что проверки начали в рамках расследования по подозрению в содействии сотрудников банка проведению операций по легализации незаконно полученных доходов. Подавляющее большинство этих доходов связана с гражданами постсоветских стран, в частности России.

Отметим, что расследование финансовые органы Эстонии проводят совместно с Финансовой инспекцией Швеции, где находится штаб-квартира Swedbank. В то же время операции по легализации доходов проводила преимущественно эстонская «дочка» банка.