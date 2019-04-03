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В Эстонии начали проверять Swedbank, через который вероятно отмывали деньги Януковича

В эстонском отделении Swedbank, через которое вероятно отмывали деньги Януковича, началась проверка

Об этом сообщает эстонское издание Postimees

Финансовая инспекция Эстонии начала проверку в главном эстонском офисе Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 млрд евро, в том числе средств экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщают эстонские СМИ, ссылаясь на пресс-службу Финансовой инспекции Эстонии.

Отмечается, что проверки начали в рамках расследования по подозрению в содействии сотрудников банка проведению операций по легализации незаконно полученных доходов. Подавляющее большинство этих доходов связана с гражданами постсоветских стран, в частности России.

Отметим, что расследование финансовые органы Эстонии проводят совместно с Финансовой инспекцией Швеции, где находится штаб-квартира Swedbank. В то же время операции по легализации доходов проводила преимущественно эстонская «дочка» банка.

  • Напомним, в начале 2018 Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и российская ФСБ до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонскую филиал Danske Bank.

  • Германия первой из стран ЕС взялась за расследование схемы отмывания российских денег , известной как "Российская прачечная". Полиция конфисковала в городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и Швальбахе-на-Таунус четыре здания, а также арестовали счета, на которых находилось почти 8 млн евро. В целом, сумма конфискованного составила около 50 млн евро.

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