В Эстонии начали проверять Swedbank, через который вероятно отмывали деньги Януковича
Об этом сообщает эстонское издание Postimees
Финансовая инспекция Эстонии начала проверку в главном эстонском офисе Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 млрд евро, в том числе средств экс-президента Украины Виктора Януковича.
Об этом сообщают эстонские СМИ, ссылаясь на пресс-службу Финансовой инспекции Эстонии.
Отмечается, что проверки начали в рамках расследования по подозрению в содействии сотрудников банка проведению операций по легализации незаконно полученных доходов. Подавляющее большинство этих доходов связана с гражданами постсоветских стран, в частности России.
Отметим, что расследование финансовые органы Эстонии проводят совместно с Финансовой инспекцией Швеции, где находится штаб-квартира Swedbank. В то же время операции по легализации доходов проводила преимущественно эстонская «дочка» банка.
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Напомним, в начале 2018 Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и российская ФСБ до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонскую филиал Danske Bank.
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Германия первой из стран ЕС взялась за расследование схемы отмывания российских денег , известной как "Российская прачечная". Полиция конфисковала в городах Нюрнберг, Регенсбург, Мюльдорф-на-Инне и Швальбахе-на-Таунус четыре здания, а также арестовали счета, на которых находилось почти 8 млн евро. В целом, сумма конфискованного составила около 50 млн евро.
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