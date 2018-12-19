Дело об отмывании денег окружением Путина в Дании: состоялись первые задержания
Об этом пишет ERR со ссылкой на сообщение эстонского правоохранительного ведомства.
Были задержаны десять человек, все они бывшие работники банка Danske.
Задержанным предъявлено подозрение относительно участия в отмывании денег.
Напомним, в начале года Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и российская Федеральная служба безопасности до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank.
Согласно данным расследования Российская прачечная, из России через сеть международных банков, в том числе Danske, вывели $ 20-80 млрд.
Банк начал собственное расследование.
Позже глава банка Томас Борген объявил об отставке из-за скандала.
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