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Украинская демократия - непредсказуема: глава нацбезопасности Польши прокомментировал результат Зеленского


фото: REUTERS
Председатель Бюро нацбезопасности Польши Павел Солех считает, что спецификой украинской демократии является "непредсказуемость" - этим и объясняется результат первого тура президентских выборов

Об этом сообщает Польское радио .

На вопрос о президентских выборах в Украине, Павел Солех отметил, что Польша "хочет, как и партнеры по НАТО, Европейскому Союзу, чтобы Украина была суверенной и демократической". По его убеждению, сейчас несомненно так.

Говоря о результатах первого тура выборов в Украине и первое место в нем комика Владимира Зеленского, Солех заметил, что спецификой украинской демократии "непредсказуемость".

На вопрос о том, какое отношение Зеленского может быть до России, Солех ответил, что в Украине после Помаранчевой революции и Майдана украинская идентичность "развивается на конфликте с Россией".

"Пока ни один из кандидатов не пренебрегал тем фактом, что большинство убеждено, что виновником за состояние Украины и войну является Россия. Открытого пророссийского кандидата (на президентских выборах в Украине. - Ред.) нет. Но подождем. Осенью будут выборы в парламент и только тогда, в конце года мы будем иметь полную картину ", - сказал Солех.

  • Напомним, глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский выразил удовлетворение тем, как прошел первый тур выборов, и подчеркнул, что не имеет фаворита на президентских выборах в Украине и поддержит любой демократический выбор украинского народа.
  • А председатель фракции ХДС / ХСС в немецком Бундестаге Давид Вадефуль ожидает от команды Зеленского большей конкретики во второй тур выборов президента Украины.
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