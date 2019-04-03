//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЦИК Турции пересчитает голоса в округах Стамбула, в которых победил оппозиционер


фото: REUTERS
Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение пересчитать бюллетени в восьми уездах Стамбула

Об этом заявил в среду, 3 апреля, председатель ЦИК Сады Гювен, сообщает Reuters .

"На основании поданных апелляций принято решение провести пересчет голосов в восьми уездах Стамбула. Эта процедура началась", - сказал он.

По итогам муниципальных выборов 31 марта кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу на 27 тыс. Голосов опередил выдвиженца от партии власти экс-премьера Турции Бинали Йылдырыма. В связи с этим правящая партия подала апелляции в ЦИК.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать