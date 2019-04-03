ЦИК Турции пересчитает голоса в округах Стамбула, в которых победил оппозиционер
3 апреля, 2019, 14:38
Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение пересчитать бюллетени в восьми уездах Стамбула
Об этом заявил в среду, 3 апреля, председатель ЦИК Сады Гювен, сообщает Reuters .
"На основании поданных апелляций принято решение провести пересчет голосов в восьми уездах Стамбула. Эта процедура началась", - сказал он.
По итогам муниципальных выборов 31 марта кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу на 27 тыс. Голосов опередил выдвиженца от партии власти экс-премьера Турции Бинали Йылдырыма. В связи с этим правящая партия подала апелляции в ЦИК.
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