ЦИК Турции пересчитает голоса в округах Стамбула, в которых победил оппозиционер

3 апреля, 2019, 14:38

Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение пересчитать бюллетени в восьми уездах Стамбула

Об этом заявил в среду, 3 апреля, председатель ЦИК Сады Гювен, сообщает Reuters .

"На основании поданных апелляций принято решение провести пересчет голосов в восьми уездах Стамбула. Эта процедура началась", - сказал он.

По итогам муниципальных выборов 31 марта кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу на 27 тыс. Голосов опередил выдвиженца от партии власти экс-премьера Турции Бинали Йылдырыма. В связи с этим правящая партия подала апелляции в ЦИК.