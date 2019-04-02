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Израиль нанес авиаудар по сектору Газа

Израильские ВВС нанесли во вторник, 2 апреля, удар по сектору Газа после эскалации конфликта Израиля и сектора Газа

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Беспилотник обстрелял ракетой позиции, откуда палестинцы запускали в сторону еврейского государства горячие воздушные шары. Кроме того, еще один удар пришелся по пустырю. Согласно предварительной информации, пострадавших в результате ударов нет.

Как сообщалось, ситуация вокруг палестинского анклава вновь обострилась после того, как рано утром 25 марта оттуда была запущена ракета, которая попала в жилой дом в поселке Мишмерет в центральной части Израиля к северу от Тель-Авива.

В результате этой атаки по меньшей мере семь человек пострадали.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху тогда заявил, что для противодействия эскалации насилия его страна готова провести крупномасштабную операцию по сектору Газа.

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