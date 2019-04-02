Руководство "Укроборонпрома" проверят на полиграфе, - Порошенко
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна "Укроборонпром", - заявил Петр Порошенко.
На совещании с секретарем СНБО Алесандр Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом президент попросил подготовить списки тех, кто должен пройти исследование.
"Прошу включить туда руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса и тех, кто отвечает за финансовую деятельность", - отметил президент.
Порошенко поручил передать результаты исследований полиграфа контрразведке Службы безопасности Украины или в правоохранительные органы.
Президент также отметил, что на основании рекомендаций Кривоноса обратится в Кабмину по поводу немедленного финансирования международного аудита концерна "Укроборонпром". И решение должно быть принято уже в апреле.
"Проверку деятельности "Укроборонпрома" должна провести Счетная палата Украины. Необходимо привлечь к проверке и общественные организации, и проинформировать представителей общественности об итогах этих проверок", - отметил Порошенко.
Президент подчеркнул важность ускорения рассмотрения в Верховной Раде законопроекта об изменениях в законодательство о государственном оборонном заказе.
"Мы должні раскрыть эту информацию", - отметил президент.
- Напомним, 25 февраля 2019 г. проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковський с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза.
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- Порошенко пообещал до конца года провести аудит "Укроборонпрома", а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными.
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