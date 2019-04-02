Руководство "Укроборонпрома" проверят на полиграфе, - Порошенко

2 апреля, 2019, 18:37

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна "Укроборонпром", - заявил Петр Порошенко.

На совещании с секретарем СНБО Алесандр Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом президент попросил подготовить списки тех, кто должен пройти исследование.

"Прошу включить туда руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса и тех, кто отвечает за финансовую деятельность", - отметил президент.

Порошенко поручил передать результаты исследований полиграфа контрразведке Службы безопасности Украины или в правоохранительные органы.

Президент также отметил, что на основании рекомендаций Кривоноса обратится в Кабмину по поводу немедленного финансирования международного аудита концерна "Укроборонпром". И решение должно быть принято уже в апреле.