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Руководство "Укроборонпрома" проверят на полиграфе, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко попросил правительство организовать проверку на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна "Укроборонпром"

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна "Укроборонпром", - заявил Петр Порошенко.

На совещании с секретарем СНБО Алесандр Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом президент попросил подготовить списки тех, кто должен пройти исследование.

"Прошу включить туда руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса и тех, кто отвечает за финансовую деятельность", - отметил президент.

Порошенко поручил передать результаты исследований полиграфа контрразведке Службы безопасности Украины или в правоохранительные органы.

Президент также отметил, что на основании рекомендаций Кривоноса обратится в Кабмину по поводу немедленного финансирования международного аудита концерна "Укроборонпром". И решение должно быть принято уже в апреле.

"Проверку деятельности "Укроборонпрома" должна провести Счетная палата Украины. Необходимо привлечь к проверке и общественные организации, и проинформировать представителей общественности об итогах этих проверок", - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул важность ускорения рассмотрения в Верховной Раде законопроекта об изменениях в законодательство о государственном оборонном заказе.

"Мы должні раскрыть эту информацию", - отметил президент.

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