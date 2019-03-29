29 марта, 2019, 10:36

Защитник "Динамо" Александар Пантич, который перешел в испанский "Кадис" на правах аренды, получил травму на тренировке

Об этом сообщает El Desmarque.

Сербский защитник Александар Пантич, арендованный у "Динамо", не произвел еще ни одной игры за новую команду, но уже успел травмироваться.

Игроку потребуется операция. О сроках восстановления не сообщается.

Свой последний матч Пантич провел в апреле прошлого года за молодежную команду "Динамо".