Экс-футболист "Динамо" травмировался, не сыграв ни одного матча за новую команду
29 марта, 2019, 10:36
Защитник "Динамо" Александар Пантич, который перешел в испанский "Кадис" на правах аренды, получил травму на тренировке
Об этом сообщает El Desmarque.
Сербский защитник Александар Пантич, арендованный у "Динамо", не произвел еще ни одной игры за новую команду, но уже успел травмироваться.
Игроку потребуется операция. О сроках восстановления не сообщается.
Свой последний матч Пантич провел в апреле прошлого года за молодежную команду "Динамо".
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