Поветкин жалуется, что допинг испортил его карьеру

2 апреля, 2019, 13:00

Российский тяжеловес Александр Поветкин заявил, что допинговый скандал испортил его карьеру

Об этом Поветкин заявил в интервью Octagon TV.

В 2016 году из-за проваленных допинг-тестов сорвалось два поединка Александра Поветкина. Перед боем с американцем Деонтеем Уайлдером россиянина поймали на употреблении мельдония, а перед встречей с канадцем Бермейном Стиверном в его анализах нашли остерин.

Однако, Поветкин заявил, что его дисквалифицировали несправедливо, ведь концентрация запрещенных веществ была минимальной, поэтому допинговые скандалы только испакостили его карьеру.

"То, что произошло, испакостило мою карьеру. Мельдония у меня нашли какие-то нанограммы. Он нами использовался, когда был разрешен. Он не добавлял ни энергии, ни выносливости. Его запретили специально, потому что знали, что русские ребята его применяют, чтобы снять нагрузку с сердца", - сказал Поветкин.

По мнению российского боксера, его дисквалификация была несправедливой и в случае с остерином.

"Потом был остерин. Он способствует увеличению мышечной массы. Старый препарат, который выводится около года. У меня допинг-тесты были чистые дважды, а перед боем был нанограмм. Сдавал тесты в независимую компанию, они оказались чистые, но всем было плевать", - рассказал Поветкин.

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