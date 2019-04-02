Поветкин жалуется, что допинг испортил его карьеру
Об этом Поветкин заявил в интервью Octagon TV.
В 2016 году из-за проваленных допинг-тестов сорвалось два поединка Александра Поветкина. Перед боем с американцем Деонтеем Уайлдером россиянина поймали на употреблении мельдония, а перед встречей с канадцем Бермейном Стиверном в его анализах нашли остерин.
Однако, Поветкин заявил, что его дисквалифицировали несправедливо, ведь концентрация запрещенных веществ была минимальной, поэтому допинговые скандалы только испакостили его карьеру.
"То, что произошло, испакостило мою карьеру. Мельдония у меня нашли какие-то нанограммы. Он нами использовался, когда был разрешен. Он не добавлял ни энергии, ни выносливости. Его запретили специально, потому что знали, что русские ребята его применяют, чтобы снять нагрузку с сердца", - сказал Поветкин.
По мнению российского боксера, его дисквалификация была несправедливой и в случае с остерином.
"Потом был остерин. Он способствует увеличению мышечной массы. Старый препарат, который выводится около года. У меня допинг-тесты были чистые дважды, а перед боем был нанограмм. Сдавал тесты в независимую компанию, они оказались чистые, но всем было плевать", - рассказал Поветкин.
- Российский боксер Александр Поветкин заявил, что не знает, выйдет ли на рынг против украинца Александра Усика.
- Александр Поветкин отказался в мае встречаться с украинцем Александром Усиком.
- Украинский боксер Александр Усик отказался от пояса WBA и не будет боксировать с россиянином Денисом Лебедевым.
- Украинский боксер Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира.
Читайте также: Почему россиянина Поветкина нужно гнать из бокса навсегда
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-