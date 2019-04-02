После недавнего скачка цены на нефть продолжают расти
2 апреля, 2019, 11:11
Цены на нефть на азиатских торгах умеренно поднимаются после резкого скачка накануне, вызванного новыми сигналами о сокращении добычи в ОПЕК
Об этом сообщает Investing.com.
Так, июньские фьючерсы на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 по киевскому времени поднялись в цене на $ 0,15 (0,22%) и составляют $ 69,16 за баррель.
Во время вчерашних торгов их цена подскочила на $ 1,43 (2,12%) и котировалась при закрытии торговой сессии за $ 69,01 за баррель.
В то же время, стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась до сих пор на $ 0,18 (0,29%) - до $ 61,77 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $ 1,45 (2,41%) до $ 61,59 за баррель.
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- Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрос чиновников и аналитиков, а также анализ данных о танкерных перевозках нефти, добыча нефти в ОПЕК в марте сократилась на 295 тыс. баррелей в сутки - до 30,385 млн б/с.
- Напомним, вчера, 1 апреля, на мировых финансовых рынках наблюдалось повышение цен на основные марки нефти.
- 29 марта цены на эталонные марки нефти заметно увеличились и достигли максимальных уровней за 10 лет.
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