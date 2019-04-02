После недавнего скачка цены на нефть продолжают расти

2 апреля, 2019, 11:11

Цены на нефть на азиатских торгах умеренно поднимаются после резкого скачка накануне, вызванного новыми сигналами о сокращении добычи в ОПЕК

Об этом сообщает Investing.com.

Так, июньские фьючерсы на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 по киевскому времени поднялись в цене на $ 0,15 (0,22%) и составляют $ 69,16 за баррель.

Во время вчерашних торгов их цена подскочила на $ 1,43 (2,12%) и котировалась при закрытии торговой сессии за $ 69,01 за баррель.

В то же время, стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась до сих пор на $ 0,18 (0,29%) - до $ 61,77 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $ 1,45 (2,41%) до $ 61,59 за баррель.

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