Обработано 100% зарубежных протоколов: лидирует Порошенко

2 апреля, 2019, 09:48

По окончательным результатам первого тура выборов 2019 на зарубежных участках победил действующий президент Украины Петр Порошенко

Соответствующие данные опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 2 апреля обработано 100% протоколов по заграничному округу, состоящему из 101 участка. Также указывается, что всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тыс. украинцев.

Голоса украинских избирателей на заграничном округе распределились следующим образом:

Отметим, что в Италии приняли участие в выборах более 5 тыс. украинцев и Порошенко победил с результатом 40,60%. В Испании почти 4 тыс. избирателей (37,66%) поддержали действующего президента, в Германии - 42,18% из более 7 тыс. избирателей.

В то же время, Зеленский показал высокие результаты в Польше - 38,7% из более 7 тыс. избирателей, в Чехии - 36,68 с 4,5 тыс. украинцев.

Напомним, что по результатам подсчета 98% протоколов Владимир Зеленский набирает 30,2%, действующий президент Петр Порошенко - 15,9%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко набрала 13,3%.