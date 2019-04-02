Обработано 100% зарубежных протоколов: лидирует Порошенко
Соответствующие данные опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии.
По состоянию на 2 апреля обработано 100% протоколов по заграничному округу, состоящему из 101 участка. Также указывается, что всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тыс. украинцев.
Голоса украинских избирателей на заграничном округе распределились следующим образом:
- Петр Порошенко - 38,93%
- Владимир Зеленский - 26,01%
- Анатолий Гриценко - 10,64%
- Игорь Смешко - 6,62%
- Руслан Кошулинский - 4,67%
- Юлия Тимошенко - 4,21%
- Юрий Бойко - 3,91%
- Александр Вилкул - 1,80%
Отметим, что в Италии приняли участие в выборах более 5 тыс. украинцев и Порошенко победил с результатом 40,60%. В Испании почти 4 тыс. избирателей (37,66%) поддержали действующего президента, в Германии - 42,18% из более 7 тыс. избирателей.
В то же время, Зеленский показал высокие результаты в Польше - 38,7% из более 7 тыс. избирателей, в Чехии - 36,68 с 4,5 тыс. украинцев.
Напомним, что по результатам подсчета 98% протоколов Владимир Зеленский набирает 30,2%, действующий президент Петр Порошенко - 15,9%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко набрала 13,3%.
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