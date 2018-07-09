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Неймар требует от ПСЖ купить футболиста за 270 млн евро


фото: FortuneBet
Лидер французского ПСЖ Неймар потребовал от клуба купить его партнера по сборной Коутиньо

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Неймар после прошлого сезона выразил желание покинуть парижский клуб из-за недовольства уровнем французского чемпионата и конфликтами с партнерами по команде. Впрочем, в ПСЖ пытаются любой ценой удержать бразильца и готовы выполнить его прихоти.

Одной из них является покупка у "Барселоны" Коутиньо. Парижане предложили за 26-летнего игрока сборной Бразилии рекордную для мирового футбола сумму - 270 млн евро. Но не непосредственно каталонскому клубу, а агенту Коутиньо, по контракту которого отступные составляют 400 млн евро.

Только в январе Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" за 125 млн евро и заключил с каталонцами контракт до 2023 года.

  • Ранее стало известно, что Неймар может перейти в "Реал", однако в мадридском клубе опровергли информацию о переговорах с бразильцем.
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