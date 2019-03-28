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"Барселона" готова продать ключевого футболиста за 90 млн евро


фото: Reuters
"Барселона" готова рассмотреть предложение "Манчестер Юнайтед" о продаже французского защитника Самуэля Юмтити

Об этом сообщает Goal.

По данным источника, каталонский клуб готов продать французского защитника Самуэля Юмтити за сумму в пределах от 70 до 90 млн евро.

"Барселоне" необходимы средства для финансирования трансфера защитника "Аякса" Маттейса де Лигта. К тому же каталонскому клубу нужно найти место в составе для голландца. Также в "Барселоне" недовольны отказом Юмтити от операции на травмированном колене.

25-летний Юмтити перешел в "Барселону" летом 2016 г. из французского "Лиона". Сумма трансфера составила 25 млн евро. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в девяти матчах испанского национального чемпионата, в которых отметился одной результативной передачей. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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