"Барселона" готова продать ключевого футболиста за 90 млн евро
Об этом сообщает Goal.
По данным источника, каталонский клуб готов продать французского защитника Самуэля Юмтити за сумму в пределах от 70 до 90 млн евро.
"Барселоне" необходимы средства для финансирования трансфера защитника "Аякса" Маттейса де Лигта. К тому же каталонскому клубу нужно найти место в составе для голландца. Также в "Барселоне" недовольны отказом Юмтити от операции на травмированном колене.
25-летний Юмтити перешел в "Барселону" летом 2016 г. из французского "Лиона". Сумма трансфера составила 25 млн евро. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в девяти матчах испанского национального чемпионата, в которых отметился одной результативной передачей. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.
- "Барселона" готова заплатить амстердамскому "Аяксу" 60 млн евро за 19-летнего полузащитника Матейса Где Лигта.
- Футболист голландского "Аякса" Маттейс где Лигт не хочет переходить ни в какой другой клуб кроме "Барселоны".
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