"Барселона" готова продать ключевого футболиста за 90 млн евро

28 марта, 2019, 12:25

"Барселона" готова рассмотреть предложение "Манчестер Юнайтед" о продаже французского защитника Самуэля Юмтити

Об этом сообщает Goal.

По данным источника, каталонский клуб готов продать французского защитника Самуэля Юмтити за сумму в пределах от 70 до 90 млн евро.

"Барселоне" необходимы средства для финансирования трансфера защитника "Аякса" Маттейса де Лигта. К тому же каталонскому клубу нужно найти место в составе для голландца. Также в "Барселоне" недовольны отказом Юмтити от операции на травмированном колене.

25-летний Юмтити перешел в "Барселону" летом 2016 г. из французского "Лиона". Сумма трансфера составила 25 млн евро. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в девяти матчах испанского национального чемпионата, в которых отметился одной результативной передачей. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.