Мэй заявила о необходимости отсрочить Brexit

2 апреля, 2019, 23:00

Тереза Мэй просить ЕС отсрочить Brexit, чтобы развенчать ложь в парламенте

Об этом сообщает ВВС .

Премьер-министр сказала, что хочет встретиться с лидером лейбористов Джереми Корбином, чтобы согласовать план будущих отношений с ЕС.

Но она настаивала на том, что соглашение, которое они согласовали с представителями ЕС, остается на повестке дня.

Тереза Мэй сказала, что хочет, чтобы расширение срока Brexit было как можно короче - до 22 мая, чтобы Британия не участвовала в европейских выборах.

Ранее сообщалось, что Мэй собирала 5-часовое кризисное заседание правительства из-за Brexit.

Напомним, накануне парламент Великобритании провел индикативные голосования по четырем сценариям Brexit - ни одно из предложений не получило поддержку большинства законодателей.