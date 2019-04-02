Мэй заявила о необходимости отсрочить Brexit
2 апреля, 2019, 23:00
Тереза Мэй просить ЕС отсрочить Brexit, чтобы развенчать ложь в парламенте
Об этом сообщает ВВС .
Премьер-министр сказала, что хочет встретиться с лидером лейбористов Джереми Корбином, чтобы согласовать план будущих отношений с ЕС.
Но она настаивала на том, что соглашение, которое они согласовали с представителями ЕС, остается на повестке дня.
Тереза Мэй сказала, что хочет, чтобы расширение срока Brexit было как можно короче - до 22 мая, чтобы Британия не участвовала в европейских выборах.
Ранее сообщалось, что Мэй собирала 5-часовое кризисное заседание правительства из-за Brexit.
Напомним, накануне парламент Великобритании провел индикативные голосования по четырем сценариям Brexit - ни одно из предложений не получило поддержку большинства законодателей.
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