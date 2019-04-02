Мэй собирает 5-часовое кризисное заседание правительства из-за Brexit

2 апреля, 2019, 14:29

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня проведет заседание правительства, которое может определить судьбу Brexit и самой главы правительства

Об этом сообщает CNN.

Заседание по плану продлится 5 часов и правительство должно определить дальнейшие шаги по соглашению о Brexit и обсудить возможные альтернативные варианты.

Мэй встретится с высокопоставленными министрами, некоторые из которых, как сообщают местные СМИ, пытаются устранить ее с должности. Они будут обсуждать проведение так называемых "сигнальных голосований" в парламенте, которые могли бы преодолеть кризис с выходом Британии из Европейского союза. Таким образом правительство пытается определить поддержку различных вариантов Brexit.

По данным СМИ, варианты для голосования будут следующие: соглашение о выходе из ЕС, заключенное Мэй, Brexit без соглашения; отмена Brexit и проведение второго референдума по этому вопросу.

Не исключено, что 4 апреля Тереза Мэй может в четвертый раз внести на голосование в парламент свое соглашение об условиях Brexit, которое депутаты уже трижды отклоняли.

Существует также вариант объявления досрочных выборов в Британии, для которых понадобится длительная отсрочка.

Сегодня на ежедневном брифинге с журналистами в Вестминстере пресс-секретарь премьер сказал, что Тереза Мэй по-прежнему выступает против второго референдума ЕС "при любых обстоятельствах". Он также повторил, что премьер "не готова отменить статью 50", то есть отменить Brexit.

Напомним, накануне парламент Великобритании провел индикативные голосования по четырем сценариям Brexit - ни одно из предложений не получило поддержку большинства законодателей.