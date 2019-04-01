Звездного игрока НБА обвиняют в изнасиловании
Об этом сообщает New York Post .
Как информирует издание, девушка, которая подала в суд на баскетболиста, уверяет, что инцидент произошел 7 февраля 2018. В этот день латвиец получил тяжелую травму.
Потерпевшая утверждает, что 23-летний спортсмен пришел к ней в гости, а позже, около 2 часов ночи, позвал ее к себе домой и изнасиловал. Она также отметила, что в момент изнасилования баскетболист ударил ее кулаком по лицу.
После всего, как утверждает жертва, она договорилась со спортсменом о компенсации в обмен на молчание - $ 68 тыс. Стороны более года вели переговоры, однако Порзингис впоследствии отказался платить. Девушка обратилась в полицию Нью-Йорка, которая открыла уголовное производство в отношении латыша.
Сторона Порзингиса сделала заявление, согласно которому факт близости между баскетболистом и его соседкой они не отрицают, но говорят, что секс произошел по обоюдному согласию. По мнению адвоката спортсмена, речь идет о вымогательстве со стороны девушки.
"20 декабря 2018 года мы официально обратились в федеральные правоохранительные органы, основываясь на грабительским требованиях обвинителей. Мы считаем, что сексуальный контакт был по обоюдному согласию, и любое справедливое расследование покажет это", - заявил адвокат Порзингиса.
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