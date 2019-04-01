Звездного игрока НБА обвиняют в изнасиловании

1 апреля, 2019, 13:15

Латвийского баскетболиста клуба НБА "Даллас Маверикс" Кристапса Порзингиса обвиняют в изнасиловании

Об этом сообщает New York Post .

Как информирует издание, девушка, которая подала в суд на баскетболиста, уверяет, что инцидент произошел 7 февраля 2018. В этот день латвиец получил тяжелую травму.

Потерпевшая утверждает, что 23-летний спортсмен пришел к ней в гости, а позже, около 2 часов ночи, позвал ее к себе домой и изнасиловал. Она также отметила, что в момент изнасилования баскетболист ударил ее кулаком по лицу.

После всего, как утверждает жертва, она договорилась со спортсменом о компенсации в обмен на молчание - $ 68 тыс. Стороны более года вели переговоры, однако Порзингис впоследствии отказался платить. Девушка обратилась в полицию Нью-Йорка, которая открыла уголовное производство в отношении латыша.

Сторона Порзингиса сделала заявление, согласно которому факт близости между баскетболистом и его соседкой они не отрицают, но говорят, что секс произошел по обоюдному согласию. По мнению адвоката спортсмена, речь идет о вымогательстве со стороны девушки.

"20 декабря 2018 года мы официально обратились в федеральные правоохранительные органы, основываясь на грабительским требованиях обвинителей. Мы считаем, что сексуальный контакт был по обоюдному согласию, и любое справедливое расследование покажет это", - заявил адвокат Порзингиса.