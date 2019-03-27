//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинец повторил личный рекорд в НБА


фото: NewsOne
Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень повторил личный рекорд по количеству точных трехочковых бросков за четверть

Об этом сообщает Isport .

В матче против "Нового Орлеана" украинский центровой "Атланты" Алексей Лень забросил 3 дальних броска и, таким образом, повторил собственное достижение. Предварительное украинец установил в феврале.

Всего в матче Лень набрал 13 очков, сделал 7 подборов, отдал 2 передачи и помог команде выиграть 130 120.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 марта, 2019 среда

больше новостей

27 марта, 2019 среда

26 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать