Украинец повторил личный рекорд в НБА

27 марта, 2019, 13:06

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень повторил личный рекорд по количеству точных трехочковых бросков за четверть

Об этом сообщает Isport .

В матче против "Нового Орлеана" украинский центровой "Атланты" Алексей Лень забросил 3 дальних броска и, таким образом, повторил собственное достижение. Предварительное украинец установил в феврале.

Всего в матче Лень набрал 13 очков, сделал 7 подборов, отдал 2 передачи и помог команде выиграть 130 120.