Украинец повторил личный рекорд в НБА
27 марта, 2019, 13:06
Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень повторил личный рекорд по количеству точных трехочковых бросков за четверть
Об этом сообщает Isport .
В матче против "Нового Орлеана" украинский центровой "Атланты" Алексей Лень забросил 3 дальних броска и, таким образом, повторил собственное достижение. Предварительное украинец установил в феврале.
Всего в матче Лень набрал 13 очков, сделал 7 подборов, отдал 2 передачи и помог команде выиграть 130 120.
- Украинский баскетболист Алексей Лень установил новый личный рекорд по количеству набранных очков в течение одного сезона в НБА.
- Украинский баскетболист Алексей Лень помог "Атланте" победить "Чикаго" в матче чемпионата НБА.
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