Болельщиков шокировала ужасная травма игрока НБА во время матча

26 марта, 2019, 14:28

Фаны поражены страшной травмой баскетболиста "Портленда" Юсуфа Нуркича, который сломал ногу во время матча чемпионата НБА

Шокирующее видео опубликовано на страничке Basketball Forever в twitter.

Центровой "Портленда" Юсуф Нуркич сломал ногу в матче регулярного чемпионата НБА против Бруклина (148: 144). На видео видно, что во время второго овертайма Нуркич неудачно приземлился на левую ногу.

В комментариях к видео фанаты были поражены увиденным и выражали слова поддержки спортсмену.

Jusuf Nurkic suffers GRUESOME injury! Prayers up pic.twitter.com/pGywtldAw2 - Basketball Forever (@Bballforeverfb) 26 марта 2019 г.

Босниец до момента травмы успел заработать 32 очка и сделал 16 подборов, став самым результативным игроком команды.