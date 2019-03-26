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Болельщиков шокировала ужасная травма игрока НБА во время матча


фото: Rip City Project
Фаны поражены страшной травмой баскетболиста "Портленда" Юсуфа Нуркича, который сломал ногу во время матча чемпионата НБА

Шокирующее видео опубликовано на страничке Basketball Forever в twitter.

Центровой "Портленда" Юсуф Нуркич сломал ногу в матче регулярного чемпионата НБА против Бруклина (148: 144). На видео видно, что во время второго овертайма Нуркич неудачно приземлился на левую ногу.

В комментариях к видео фанаты были поражены увиденным и выражали слова поддержки спортсмену.

Босниец до момента травмы успел заработать 32 очка и сделал 16 подборов, став самым результативным игроком команды.

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