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Порошенко после голосования перепутал боксера Гвоздика с Усиком


фото: facebook
Президент Украины Петр Порошенко после голосования на выборах ошибочно заявил, что поздравил с победой боксера Александра Усика вместо Александра Гвоздика

Видео с заявлением Порошенко опубликованное на его странице в facebook.

Сегодня, 31 марта, после голосования на избирательном участке Петр Порошенко рассказал, что поздравил украинского боксера с победой. При этом он назвал Александра Усика, тогда как победил - Александр Гвоздик.

"Сегодня целый день происходят позитивные вещи. Утром у меня была возможность поздравить по телефону Александра Усика с блестящей победой в Филадельфии, с утверждением Украины", - сказал Порошенко.

Словам президента можно услышать на 9-й минуте видео.

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