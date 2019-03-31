Порошенко после голосования перепутал боксера Гвоздика с Усиком

31 марта, 2019, 17:54

Видео с заявлением Порошенко опубликованное на его странице в facebook.

Сегодня, 31 марта, после голосования на избирательном участке Петр Порошенко рассказал, что поздравил украинского боксера с победой. При этом он назвал Александра Усика, тогда как победил - Александр Гвоздик.

"Сегодня целый день происходят позитивные вещи. Утром у меня была возможность поздравить по телефону Александра Усика с блестящей победой в Филадельфии, с утверждением Украины", - сказал Порошенко.

Словам президента можно услышать на 9-й минуте видео.