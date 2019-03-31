Порошенко после голосования перепутал боксера Гвоздика с Усиком
31 марта, 2019, 17:54
Президент Украины Петр Порошенко после голосования на выборах ошибочно заявил, что поздравил с победой боксера Александра Усика вместо Александра Гвоздика
Видео с заявлением Порошенко опубликованное на его странице в facebook.
Сегодня, 31 марта, после голосования на избирательном участке Петр Порошенко рассказал, что поздравил украинского боксера с победой. При этом он назвал Александра Усика, тогда как победил - Александр Гвоздик.
"Сегодня целый день происходят позитивные вещи. Утром у меня была возможность поздравить по телефону Александра Усика с блестящей победой в Филадельфии, с утверждением Украины", - сказал Порошенко.
Словам президента можно услышать на 9-й минуте видео.
- Напомним, 31 марта украинский боксер Александр Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе в поединке против француза Дуду Нгумбу.
- 31 марта действующий президент Украины Петр Порошенко отдал свой голос на выборах президента Украины.
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