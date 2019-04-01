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Выборы прошли почти без нарушений прав журналистов, - ИМИ

Первый тур выборов президента прошел почти без нарушений прав журналистов

Об этом сообщает Институт массовой информации.

Согласно мониторингу ИМИ, нарушения носили "единичный характер". Всего в организации сообщают о шести случаях нарушений прав. В четырех случаях речь идет о препятствовании деятельности журналистов, в одном - об угрозах, еще один сайт регионального медиа подвергся кибератаке.

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