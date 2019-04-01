Военные ООС в апреле получат повышенные зарплаты
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Отмечается, что с 1 марта текущего года увеличены размеры выплат за участие в операции Объединенных сил на первой линии соприкосновения - на 2 тыс. грн, на второй - на 1 тыс. грн.
Выплаты за март 2019 военнослужащие получат в апреле, говорится в сообщении.
Кроме того, установлена выплата вознаграждения военнослужащим Военно-морских сил ВСУ за время выполнения боевых задач в акватории Азовскому морю.
Размер вознаграждения состоит пропорционально дням, из расчета 12 тыс. грн в месяц, отмечает пресс-служба.
Таким образом, военнослужащий-контрактник из числа рядового состава за выполнение задач в операции Объединенных сил на первой линии соприкосновения будет получать увеличенное денежное обеспечение от 22 157 грн, на второй линии - от 15 557 грн.
- Напомним, осенью 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что в 2019 году зарплаты украинских военных вырастут на треть. Председатель правительства Владимир Гройсман заверил, что военнослужащий будет получать зарплату 10 тыс. грн в месяц.
- с 1 апреля украинским патрульным увеличили зарплаты: увеличение составляет от 2 тыс. грн.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-