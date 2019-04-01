Военные ООС в апреле получат повышенные зарплаты

1 апреля, 2019, 19:44

В апреле текущего года выплаты в увеличенном размере получат военнослужащие операции Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Отмечается, что с 1 марта текущего года увеличены размеры выплат за участие в операции Объединенных сил на первой линии соприкосновения - на 2 тыс. грн, на второй - на 1 тыс. грн.

Выплаты за март 2019 военнослужащие получат в апреле, говорится в сообщении.

Кроме того, установлена выплата вознаграждения военнослужащим Военно-морских сил ВСУ за время выполнения боевых задач в акватории Азовскому морю.

Размер вознаграждения состоит пропорционально дням, из расчета 12 тыс. грн в месяц, отмечает пресс-служба.

Таким образом, военнослужащий-контрактник из числа рядового состава за выполнение задач в операции Объединенных сил на первой линии соприкосновения будет получать увеличенное денежное обеспечение от 22 157 грн, на второй линии - от 15 557 грн.