Зарплаты военных в 2019 году вырастут на треть, - Порошенко
14 сентября, 2018, 21:56
В 2019 году зарплаты украинских военных вырастут на треть, заявил президент Украины Петр Порошенко
Об этом глава государства сообщил в Facebook.
"Повышению денежного обеспечения украинского воина быть! Озвученная мной и поддержана Советом национальной безопасности и обороны инициатива об увеличении выплат солдатам отражена в бюджете-2019, презентованном сегодня Кабинетом министров. Со следующего года зарплата военных увеличится минимум на 30%", - отметил Порошенко.
Глава правительства Владимир Гройсман заверил, что военнослужащий будет получать зарплату не менее 10 тыс. грн в месяц.
Кабинет министров планирует в государственном бюджете на 2019 год увеличить расходы на оборону на 31,5 млрд грн, или на 18% - до 209,5 млрд грн.
- Напомним, что 14 сентября правительство представило проект государственного бюджета на 2019 год.
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