Зарплаты военных в 2019 году вырастут на треть, - Порошенко

14 сентября, 2018, 21:56

В 2019 году зарплаты украинских военных вырастут на треть, заявил президент Украины Петр Порошенко

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

"Повышению денежного обеспечения украинского воина быть! Озвученная мной и поддержана Советом национальной безопасности и обороны инициатива об увеличении выплат солдатам отражена в бюджете-2019, презентованном сегодня Кабинетом министров. Со следующего года зарплата военных увеличится минимум на 30%", - отметил Порошенко.

Глава правительства Владимир Гройсман заверил, что военнослужащий будет получать зарплату не менее 10 тыс. грн в месяц.

Кабинет министров планирует в государственном бюджете на 2019 год увеличить расходы на оборону на 31,5 млрд грн, или на 18% - до 209,5 млрд грн.