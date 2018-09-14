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Зарплаты военных в 2019 году вырастут на треть, - Порошенко

В 2019 году зарплаты украинских военных вырастут на треть, заявил президент Украины Петр Порошенко

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

"Повышению денежного обеспечения украинского воина быть! Озвученная мной и поддержана Советом национальной безопасности и обороны инициатива об увеличении выплат солдатам отражена в бюджете-2019, презентованном сегодня Кабинетом министров. Со следующего года зарплата военных увеличится минимум на 30%", - отметил Порошенко.

Глава правительства Владимир Гройсман заверил, что военнослужащий будет получать зарплату не менее 10 тыс. грн в месяц.

Кабинет министров планирует в государственном бюджете на 2019 год увеличить расходы на оборону на 31,5 млрд грн, или на 18% - до 209,5 млрд грн.

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