Украинский патрульным увеличили зарплаты: повышение составляет от 2 тыс. грн
Об этом заявил заместитель начальника департамента патрульной полиции Евгений Жуков в Facebook.
"Хочу поделиться некоторыми цифрами после первого мотивационного пакета Министерства внутренних дел и инициативы министра Арсена Авакова", - написал он.
Жуков обнародовал цифры денежного обеспечения, которое будут получать "на руки", за вычетом всех налогов:
Города с населением менее миллиона: было - 8100 грн, стало - 10 100 грн.
Города с населением более 1 миллиона: было - 10100, стало - 12100.
Город Киев: было - 10100, стало - 13100.
"А у подразделений "ТОР" - еще больше! Эти цифры - минимум. А дальше, учитывая должность, - больше! Плюс - премии за разные подвиги и заслуги", - написал он.
Также Жуков отметил еще одну "интересную мотивацию".
"За регистрацию факта дачи взятки автоматически предполагается 1 тыс. грн премии", - отметил он.
Заместитель председателя патрульной полиции также отметил, что решается вопрос с обеспечением правоохранителей жильем.
"Многие скептики говорят, что это ложь и обещания. Несмотря на это, патрульные уже оформляют документы и вскоре первые смогут заселяться и платить за свою квартиру 4 тыс. грн в месяц, в зависимости от размера жилья", - сообщил чиновник.
По словам Евгения Жукова, этим занимается уже создан отдел по жилищному обеспечению.
- Напомним, осенью 2018 года президент Петр Порошенко заявил, что в 2019 году зарплаты украинских военных вырастут на треть. Председатель правительства Владимир Гройсман заверил, что военнослужащий будет получать зарплату 10 тыс. грн в месяц.
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