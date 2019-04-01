Украинский патрульным увеличили зарплаты: повышение составляет от 2 тыс. грн

1 апреля, 2019, 19:15

Сотрудникам патрульной полиции Украины повысили заработную плату, на очереди - обеспечение правоохранителей жильем

Об этом заявил заместитель начальника департамента патрульной полиции Евгений Жуков в Facebook.

"Хочу поделиться некоторыми цифрами после первого мотивационного пакета Министерства внутренних дел и инициативы министра Арсена Авакова", - написал он.

Жуков обнародовал цифры денежного обеспечения, которое будут получать "на руки", за вычетом всех налогов:

Города с населением менее миллиона: было - 8100 грн, стало - 10 100 грн.

Города с населением более 1 миллиона: было - 10100, стало - 12100.

Город Киев: было - 10100, стало - 13100.

"А у подразделений "ТОР" - еще больше! Эти цифры - минимум. А дальше, учитывая должность, - больше! Плюс - премии за разные подвиги и заслуги", - написал он.

Также Жуков отметил еще одну "интересную мотивацию".

"За регистрацию факта дачи взятки автоматически предполагается 1 тыс. грн премии", - отметил он.

Заместитель председателя патрульной полиции также отметил, что решается вопрос с обеспечением правоохранителей жильем.

"Многие скептики говорят, что это ложь и обещания. Несмотря на это, патрульные уже оформляют документы и вскоре первые смогут заселяться и платить за свою квартиру 4 тыс. грн в месяц, в зависимости от размера жилья", - сообщил чиновник.

По словам Евгения Жукова, этим занимается уже создан отдел по жилищному обеспечению.