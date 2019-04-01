Великобритания готова к выходу из ЕС без соглашения - министр финансов

"Мы все хорошо подготовлены к выходу (Великобритании из ЕС, - ред.) без соглашения", - заявила она.

По мнению Трасс, самой большой ошибкой будет отменить Brexit вообще.

Она также отметила, что Кабинет министров полон решимости сделать так, чтобы Brexit состоялся.

Как сообщал Укринформ, по итогам саммита стран-членов ЕС в ночь на 22 марта Евросоюз согласился отложить Brexit с 29 марта до 22 мая, но при условии, что британская Палата общин проголосует за соответствующее соглашение на следующей неделе. Если же голосования провалится - Великобритания будет вынуждена выйти из ЕС 12 апреля.

В то же время в пятницу, 29 марта, депутаты Палаты общин парламента Великобритании в третий раз отклонили проект соглашения с ЕС о выходе, которой достигли британское правительство и Брюссель.

Премьер-министр страны ищет пути для проведения в парламенте четвертого голосования по соглашению о выходе королевства из Европейского Союза.