Великобритания готова к выходу из ЕС без соглашения - министр финансов
"Мы все хорошо подготовлены к выходу (Великобритании из ЕС, - ред.) без соглашения", - заявила она.
По мнению Трасс, самой большой ошибкой будет отменить Brexit вообще.
Она также отметила, что Кабинет министров полон решимости сделать так, чтобы Brexit состоялся.
Как сообщал Укринформ, по итогам саммита стран-членов ЕС в ночь на 22 марта Евросоюз согласился отложить Brexit с 29 марта до 22 мая, но при условии, что британская Палата общин проголосует за соответствующее соглашение на следующей неделе. Если же голосования провалится - Великобритания будет вынуждена выйти из ЕС 12 апреля.
В то же время в пятницу, 29 марта, депутаты Палаты общин парламента Великобритании в третий раз отклонили проект соглашения с ЕС о выходе, которой достигли британское правительство и Брюссель.
Премьер-министр страны ищет пути для проведения в парламенте четвертого голосования по соглашению о выходе королевства из Европейского Союза.
- Напомним, Палата общин Великобритании в третий раз отвергла соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286. Добавим, что это была третья попытка принять соглашение Терезы Мэй с Европейским союзом. До этого два голосования в парламенте Великобритании также провалились.
- После провального голосования президент Совета ЕС Дональд Туск заявил о созыве внеочередного саммита ЕС на 10 апреля.
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