В Киеве под асфальт провалился еще один автомобиль
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
По словам водителя, он съехал с бульвара Дружбы народов в направлении проспекта Лобановского. Поскольку он выезжал с второстепенной дороги на Лобановского, его внимание было приковано к проспекту: он пропускал машины, чтобы безопасно перестроиться на главную. Именно в это время его авто провалилось в яму.
Яма оказалась примерно 4 метра глубиной, поэтому авто могло провалиться туда полностью, но машина "заехала" в яму немного боком. Водитель самостоятельно выбрался из салона и вызвал полицию и спасателей. Он заявил, что не видел на дороге ни яму, ни ограждение. Однако коммунальщики указали, что водитель сбил ограждение, а также обратили внимание на тормозной путь, который якобы оставил именно Volkswagen LT.
Обстоятельства аварии и степень вины водителя и коммунальщиков выяснят правоохранители.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в двух местах чуть не провалились под асфальт внедорожники Honda и Mitsubishi.
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