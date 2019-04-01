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В Киеве под асфальт провалился еще один автомобиль

В понедельник, 1 апреля, в Голосеевском районе Киева возле станции метро Голосеевская или Демеевская автомобиль Volkswagen LT провалился в яму на дороге

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

По словам водителя, он съехал с бульвара Дружбы народов в направлении проспекта Лобановского. Поскольку он выезжал с второстепенной дороги на Лобановского, его внимание было приковано к проспекту: он пропускал машины, чтобы безопасно перестроиться на главную. Именно в это время его авто провалилось в яму.

Яма оказалась примерно 4 метра глубиной, поэтому авто могло провалиться туда полностью, но машина "заехала" в яму немного боком. Водитель самостоятельно выбрался из салона и вызвал полицию и спасателей. Он заявил, что не видел на дороге ни яму, ни ограждение. Однако коммунальщики указали, что водитель сбил ограждение, а также обратили внимание на тормозной путь, который якобы оставил именно Volkswagen LT.

Обстоятельства аварии и степень вины водителя и коммунальщиков выяснят правоохранители.

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