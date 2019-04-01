В центре Киева из-за прорыва теплосети чуть не ушла под землю Honda

1 апреля, 2019, 14:21

В Печерском районе Киева, в переулке Гордиенко, произошел прорыв трубы горячего водоснабжения

Об этом сообщают артови. Еспрессо .

Порыв был настолько мощный, что под асфальтом было слышно вибрацию вытекающей воды, говорится в сообщении.

Только за 20 минут новый асфальт был разрушен. Несколько автомобилистов очень вовремя отъехали от места прорыва, кроме серой Honda CR-V. Сигнализация в автомобиле не срабатывала, а местные жители не знали владельца авто.

Отмечается, что на вызов приехали полицейские, которые пытались узнать за свои базой данных номер телефона владельца авто.

Асфальт под этой машиной начал обваливаться, когда вернулась хозяйка Honda. Общими усилиями удалось отодвинуть машину от ямы с горячей водой, говорится в сообщении.