В Киеве Mitsubishi завис над пропастью, которая образовалась из-за прорыва трубы
1 апреля, 2019, 15:04
В Киеве на улице Деловой из-за прорыва трубы с горячей водой спасали Mitsubishi Outlander, который повис над пропастью
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
В Голосеевском районе Киева, на перекрестке улиц Деловой и Большой Васильковской, произошел прорыв теплотрассы.
Отмечается, что из-за обилия горячей воды в месте прорыва очень быстро образовалась огромная яма, над которой завис автомобиль Mitsubishi Outlander. Чтобы предотвратить падение авто в пропасть - подкладывали доски, которые и удержали его на поверхности до приезда спецтехники.
Эвакуатор, который оперативно прибыл на вызов, переставил машину на другое место. Аварийные коммунальные службы начали работы по ликвидации последствий прорыва теплосети, говорится в сообщении.
- Напоминаем, 1 апреля, в Печерском районе Киева, в переулке Гордиенко, произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. Из-за прорыва теплосети чуть не ушла под землю Honda.
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