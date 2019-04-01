В Киеве Mitsubishi завис над пропастью, которая образовалась из-за прорыва трубы

1 апреля, 2019, 15:04

В Киеве на улице Деловой из-за прорыва трубы с горячей водой спасали Mitsubishi Outlander, который повис над пропастью

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

В Голосеевском районе Киева, на перекрестке улиц Деловой и Большой Васильковской, произошел прорыв теплотрассы.

Отмечается, что из-за обилия горячей воды в месте прорыва очень быстро образовалась огромная яма, над которой завис автомобиль Mitsubishi Outlander. Чтобы предотвратить падение авто в пропасть - подкладывали доски, которые и удержали его на поверхности до приезда спецтехники.

Эвакуатор, который оперативно прибыл на вызов, переставил машину на другое место. Аварийные коммунальные службы начали работы по ликвидации последствий прорыва теплосети, говорится в сообщении.