В ЦИК сказали, когда объявят официальные итоги первого тура
1 апреля, 2019, 16:17
Официальные результаты первого тура выборов планируют объявить до 10 апреля
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель председателя Центризбиркома Евгений Радченко.
По словам Радченко, результаты первого тура выборов 2019 успеют объявить до 10 апреля в установленные законом сроки.
Он также отметил, что на сегодня сложно спрогнозировать дату объявления официальных результатов.
- Напомним, что по результатам подсчета 80,3% протоколов лидерство в первом туре выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский .
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