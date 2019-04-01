В ЦИК сказали, когда объявят официальные итоги первого тура

1 апреля, 2019, 16:17

Официальные результаты первого тура выборов планируют объявить до 10 апреля

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель председателя Центризбиркома Евгений Радченко.

По словам Радченко, результаты первого тура выборов 2019 успеют объявить до 10 апреля в установленные законом сроки.

Он также отметил, что на сегодня сложно спрогнозировать дату объявления официальных результатов.