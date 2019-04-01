Украинцы сократили за год объем потребления газа
1 апреля, 2019, 16:08
Объем поставленного природного газа бытовым потребителям в Украине во втором полугодии 2018 года составил 4077,2 млн м куб., что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.
По данным статистического ведомства, всего за 2018 год бытовым потребителям поставили 10724,5 млн м куб. газа.
Небытовые потребители за 2018 год потребили 19930,2 млн м куб. газа.
Данные по объемам природного газа приведены по стандартным условиям измерения при 20С, без учета объемов природного газа для производства электроэнергии на ТЭС или ТЭЦ, а также без объемов использования химической промышленностью.
- Напомним, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с 1 апреля 2019 года снизила цену газа на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%.
- Ранее в " Нафтогазе" сообщили, что готовы не поднимать цену на газ с 1 мая. Впервые за время существования режима возложения специальных обязанностей цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, предусмотренного действующим постановлением Кабмина о возложении специальных обязанностей (ПСО).
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