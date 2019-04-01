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Украинцы сократили за год объем потребления газа


фото: delo.ua
Объем поставленного природного газа бытовым потребителям в Украине во втором полугодии 2018 года составил 4077,2 млн м куб., что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, всего за 2018 год бытовым потребителям поставили 10724,5 млн м куб. газа.

Небытовые потребители за 2018 год потребили 19930,2 млн м куб. газа.

Данные по объемам природного газа приведены по стандартным условиям измерения при 20С, без учета объемов природного газа для производства электроэнергии на ТЭС или ТЭЦ, а также без объемов использования химической промышленностью.

 

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