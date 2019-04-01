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Разработаны 98% зарубежных протоколов: лидирует Петр Порошенко

По результатам первого тура выборов 2019 на зарубежных участках лидирует действующий президент Украины Петр Порошенко

Соответствующие данные опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии.

В частности, по состоянию на 15:15 1 апреля обработано 98,01% протоколов в заграничном округе, состоящем из 101 участка.

Всего в голосовании за рубежом приняли участие более 53 тыс. украинцев.

По результатам обработки 98,01% протоколов, кандидаты распределяются в следующем порядке:

Отметим, что в Италии приняли участие в выборах более 5 тыс. украинцев и Порошенко победил с результатом 40,60%. В Испании почти 4 тыс. избирателей (37,66%) поддержали действующего президента, в Германии - 42,18% из более 7 тыс. избирателей.

В то же время, Зеленский показал высокие результаты в Польше - 38,41% из более 7 тыс. избирателей, в Чехии - 36,68% из 4,5 тыс. украинцев.

Напомним, что по результатам подсчета 80,3% протоколов лидерство в первом туре выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский.

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