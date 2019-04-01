Разработаны 98% зарубежных протоколов: лидирует Петр Порошенко
Соответствующие данные опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии.
В частности, по состоянию на 15:15 1 апреля обработано 98,01% протоколов в заграничном округе, состоящем из 101 участка.
Всего в голосовании за рубежом приняли участие более 53 тыс. украинцев.
По результатам обработки 98,01% протоколов, кандидаты распределяются в следующем порядке:
- Петр Порошенко - 38,58%
- Владимир Зеленский - 26,14%
- Анатолий Гриценко - 10,61%
- Игорь Смешко - 6,66%
- Руслан Кошулинский - 4,66%
- Юлия Тимошенко - 4,26%
Отметим, что в Италии приняли участие в выборах более 5 тыс. украинцев и Порошенко победил с результатом 40,60%. В Испании почти 4 тыс. избирателей (37,66%) поддержали действующего президента, в Германии - 42,18% из более 7 тыс. избирателей.
В то же время, Зеленский показал высокие результаты в Польше - 38,41% из более 7 тыс. избирателей, в Чехии - 36,68% из 4,5 тыс. украинцев.
Напомним, что по результатам подсчета 80,3% протоколов лидерство в первом туре выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-