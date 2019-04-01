"Бешикташ" готов продать экс-динамовца Веду за 15 млн евро

1 апреля, 2019, 13:46

Турецкий "Бешикташ" собирается продать хорватского защитника Домагоя Веду за 15 млн евро

Об этом сообщает Duhuliye .

29-летний хорватский защитник "Бешикташа" Домагой Вида может этим летом сменить клуб.

В покупке футболиста заинтересованы итальянские клубы "Рома" и "Лацио", а также испанская "Севилья". "Бешикташ" готов отпустить своего игрока за 15 млн евро.

Контракт Виды с "Бешикташем" рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне хорват провел за "Бешикташ" 30 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.