"Бешикташ" готов продать экс-динамовца Веду за 15 млн евро
1 апреля, 2019, 13:46
Турецкий "Бешикташ" собирается продать хорватского защитника Домагоя Веду за 15 млн евро
Об этом сообщает Duhuliye .
29-летний хорватский защитник "Бешикташа" Домагой Вида может этим летом сменить клуб.
В покупке футболиста заинтересованы итальянские клубы "Рома" и "Лацио", а также испанская "Севилья". "Бешикташ" готов отпустить своего игрока за 15 млн евро.
Контракт Виды с "Бешикташем" рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне хорват провел за "Бешикташ" 30 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.
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