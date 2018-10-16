Экс-динамовец Вида забил гол за сборную Хорватии
16 октября, 2018, 11:22
Бывший футболист "Динамо" Домагой Вида отметился голом за сборную Хорватии в товарищеском матче
29-летний защитник турецкого "Бешикташа" вышел на поле в стартовом составе сборной Хорватии с капитанской повязкой в товарищеском матче против Иордании.
Вида забил головой после углового на 24-й минуте и помог своей команде победить со счетом 2:1.
- Летом Домагой Вида мог перейти в "Ливерпуль", однако англичане не смогли договориться с "Бешикташем" о сумме трансфера.
- В сборную Хорватии вернулся скаут "Динамо" Огнен Вукоевич, которого отстранили от команды во время чемпионата мира-2018 по видео со словами в поддержку Украины.
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