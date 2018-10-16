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Экс-динамовец Вида забил гол за сборную Хорватии


фото: REUTERS
Бывший футболист "Динамо" Домагой Вида отметился голом за сборную Хорватии в товарищеском матче

29-летний защитник турецкого "Бешикташа" вышел на поле в стартовом составе сборной Хорватии с капитанской повязкой в товарищеском матче против Иордании.

Вида забил головой после углового на 24-й минуте и помог своей команде победить со счетом 2:1.

 

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