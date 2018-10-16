Экс-динамовец Вида забил гол за сборную Хорватии

16 октября, 2018, 11:22

Бывший футболист "Динамо" Домагой Вида отметился голом за сборную Хорватии в товарищеском матче

29-летний защитник турецкого "Бешикташа" вышел на поле в стартовом составе сборной Хорватии с капитанской повязкой в товарищеском матче против Иордании.

Вида забил головой после углового на 24-й минуте и помог своей команде победить со счетом 2:1.