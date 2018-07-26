Хорватский футболист Вида все-таки переходит в "Ливерпуль", - СМИ

26 июля, 2018, 13:36

Бывший футболист "Динамо" Домагой Вида согласовал условия контракта с "Ливерпулем"

Об этом сообщает A Spor.

Вида уже оговорил с "Ливерпулем" условия личного контракта, несмотря на сообщения английских СМИ об отказе английского клуба от покупки хорватского футболиста.

Защитник заключит соглашение сроком на два года с возможностью продления еще на год. Переговоры между нынешним клубом Виды - турецким "Бешикташем" - и "Ливерпулем" продолжаются. Стамбульцы согласились снизить цену на хорвата с 35 млн евро до 25 млн евро.