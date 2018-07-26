Хорватский футболист Вида все-таки переходит в "Ливерпуль", - СМИ
26 июля, 2018, 13:36
Бывший футболист "Динамо" Домагой Вида согласовал условия контракта с "Ливерпулем"
Об этом сообщает A Spor.
Вида уже оговорил с "Ливерпулем" условия личного контракта, несмотря на сообщения английских СМИ об отказе английского клуба от покупки хорватского футболиста.
Защитник заключит соглашение сроком на два года с возможностью продления еще на год. Переговоры между нынешним клубом Виды - турецким "Бешикташем" - и "Ливерпулем" продолжаются. Стамбульцы согласились снизить цену на хорвата с 35 млн евро до 25 млн евро.
- 25 июля сообщалось, что "Ливерпуль" отказался от покупки Домагоя Виды.
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Ранее отмечалось, что хорват может стать одноклубником Андрея Ярмоленко в другом английском клубе - "Вест Хэме".
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20 июля "Ливерпуль" купил у "Ромы" за 75 млн евро бразильца Алиссона, превратив его в самого дорогого голкипера мира.
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