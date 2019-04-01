Порядочный человек из другого мира. Аваков сказал, что думает о Зеленском

1 апреля, 2019, 15:24

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского порядочным человеком из другого мира

Об этом сообщает LB.ua.

"Порядочный человек из другого мира. Из другой плоскости. Готовый разбираться с проблемами, но одновременно признающий, что во многих вопросах не вполне компетентен. В моем понимании, это означает, что он готов делегировать полномочия. Однако здесь возникает вопрос: сможем ли мы - украинское общество - предложить то качество элиты, которой реализацию таких полномочий можно поручить? Ведь если он делегирует полномочия негодяям - как это происходит в некоторых сериях "Слуги народа" - это будет очень плохо для страны. если очередным экспатам - тоже не выход...", - считает Аваков.

По его словам, у Зеленского "взгляд на процедуры несколько идеалистический".

"Он точно знает, что из точки А нужно прийти в точку Б, и я с этим готов согласиться. Но проблема в том, как пройти этот путь. Часто если идти в лоб, то врежешься в стену или разобьешься. Поэтому нужно выбрать правильную траекторию - и тут должны работать компетентные и честные специалисты", - утверждает глава МВД.