Кандидат в президенты Шевченко заявил, что поддерживает Зеленского

1 апреля, 2019, 12:44

Соответствующее видео с заявлением он опубликовал на странице в Facebook.

"Мы не то, что недоработали, а люди, скорее всего, хотели видеть абсолютно нового человека, который ни дня не была в политике, и это мы видим на примере Зеленского", - заявил Шевченко.

"Я искренне поздравляю с тем, что он (Зеленский - ред.) вышел во второй тур. Я не сомневаюсь и буду молиться Богу, чтобы он выиграл во втором туре, я всегда говорил, что действующий президент - это не тот человек, который будет развивать страну ", - добавил он.