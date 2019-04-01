Кандидат в президенты Шевченко заявил, что поддерживает Зеленского
1 апреля, 2019, 12:44
31 марта кандидат в президенты от партии УКРОП Александр Шевченко после первого тура выборов заявил о своей поддержке Владимира Зеленского
Соответствующее видео с заявлением он опубликовал на странице в Facebook.
"Мы не то, что недоработали, а люди, скорее всего, хотели видеть абсолютно нового человека, который ни дня не была в политике, и это мы видим на примере Зеленского", - заявил Шевченко.
"Я искренне поздравляю с тем, что он (Зеленский - ред.) вышел во второй тур. Я не сомневаюсь и буду молиться Богу, чтобы он выиграл во втором туре, я всегда говорил, что действующий президент - это не тот человек, который будет развивать страну ", - добавил он.
- Напомним, по результатам подсчета 70,6% протоколов лидерство в первом туре президентских выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский .
- За Игоря Шевченко проголосовало 0,09% избирателей, в том числе 13 тыс. 119 человек по результатам подсчета 73% протоколов.
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