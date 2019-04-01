ЦИК начала принимать протоколы с мокрыми печатями
1 апреля, 2019, 15:03
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала получать от представителей окружных избирательных комиссий бумажные протоколы с результатами голосования избирателей с мокрыми печатями
Об этом во время так называемого непрерывного заседания заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает РБК-Украина.
"При принятии и обработке протоколов окружных и обработки протоколов ОИК могут быть установлены недостатки и разногласия. Поэтому некоторых коллег в течение непрерывного заседания мы будем видеть, например, дважды, для того, чтобы получить уточненный протокол", - сообщила Слипачук.
После получения протокола от ОИК в заседании был объявлен перерыв до 17:00.
Напомним, что по результатам подсчета 80,3% протоколов лидерство в первом туре выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский .
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