ЦИК начала принимать протоколы с мокрыми печатями

1 апреля, 2019, 15:03

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала получать от представителей окружных избирательных комиссий бумажные протоколы с результатами голосования избирателей с мокрыми печатями

Об этом во время так называемого непрерывного заседания заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает РБК-Украина.

"При принятии и обработке протоколов окружных и обработки протоколов ОИК могут быть установлены недостатки и разногласия. Поэтому некоторых коллег в течение непрерывного заседания мы будем видеть, например, дважды, для того, чтобы получить уточненный протокол", - сообщила Слипачук.

После получения протокола от ОИК в заседании был объявлен перерыв до 17:00.

Напомним, что по результатам подсчета 80,3% протоколов лидерство в первом туре выборов удерживает шоумен Владимир Зеленский .