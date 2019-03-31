Звонки о заминировании избирательных участков поступали из России, - Князев
31 марта, 2019, 21:56
Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что большинство анонимных сообщений о заминировании избирательных участков в Днепре поступили из России
Об этом Князев рассказал на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина" .
"Отчиталась полиция Днепропетровской области. Во всех 11 случаях были отслеживаемые трафики. В большинстве случаев звонки поступали не из нашего государства - с территории Российской Федерации", - рассказал Князев.
Глава Нацполиции сообщил, что в трех случаях эта информация была квалифицирована как теракт, криминальные производства переданы для расследования в Службу безопасности Украины по подследственности.
- Напомним, 31 марта полиция искала взрывчатку на 9 избирательных участках в Днепре.
- 31 марта неизвестный сообщил в полицию о минировании гостиницы по улице Институтской в Киеве.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-