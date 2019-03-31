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Звонки о заминировании избирательных участков поступали из России, - Князев


фото: mvs.gov.ua
Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что большинство анонимных сообщений о заминировании избирательных участков в Днепре поступили из России

Об этом Князев рассказал на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Отчиталась полиция Днепропетровской области. Во всех 11 случаях были отслеживаемые трафики. В большинстве случаев звонки поступали не из нашего государства - с территории Российской Федерации", - рассказал Князев.

Глава Нацполиции сообщил, что в трех случаях эта информация была квалифицирована как теракт, криминальные производства переданы для расследования в Службу безопасности Украины по подследственности.

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