Звонки о заминировании избирательных участков поступали из России, - Князев

31 марта, 2019, 21:56

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что большинство анонимных сообщений о заминировании избирательных участков в Днепре поступили из России

Об этом Князев рассказал на брифинге в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Отчиталась полиция Днепропетровской области. Во всех 11 случаях были отслеживаемые трафики. В большинстве случаев звонки поступали не из нашего государства - с территории Российской Федерации", - рассказал Князев.

Глава Нацполиции сообщил, что в трех случаях эта информация была квалифицирована как теракт, криминальные производства переданы для расследования в Службу безопасности Украины по подследственности.