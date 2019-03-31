В отеле в центре Киева ищут взрывчатку, эвакуировали 150 человек

31 марта, 2019, 15:08

31 марта неизвестный сообщил в полицию о минировании гостиницы по улице Институтской в Киеве

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции города Киева в Facebook.

После получения сообщения о минировании здания на Институтской на место происшествия выехали специалисты профильных служб для того, чтобы проверить здания и прилегающей к нему территории.

По меньшей мере 150 человек эвакуируют из здания отеля.

Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.