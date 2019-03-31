В отеле в центре Киева ищут взрывчатку, эвакуировали 150 человек
31 марта, 2019, 15:08
31 марта неизвестный сообщил в полицию о минировании гостиницы по улице Институтской в Киеве
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции города Киева в Facebook.
После получения сообщения о минировании здания на Институтской на место происшествия выехали специалисты профильных служб для того, чтобы проверить здания и прилегающей к нему территории.
По меньшей мере 150 человек эвакуируют из здания отеля.
Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
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