Полиция ищет взрывчатку на 9 избирательных участках в Днепре
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Представитель Национальной полиции Ярослав Тракало заявил, что взрывоопасных предметов на трех избирательных участках в Днепре не обнаружено, проводится проверка еще шести аналогичных сообщений.
Сначала поступила информация о якобы минировании трех избирательных участков, а также шести адресов, по которым расположены избирательные комиссии.
"На первых трех избирательных участках проверка проведена, информация не подтвердилась, взрывоопасных предметов не обнаружено", - рассказал Таркало.
Сейчас проверяется информация о других шести адресах. По его словам, эвакуация не проводилась, работа комиссий не прекращалась.
Как рассказали в полиции Днепропетровской области, сообщение о минировании было написано так, что было понятно, что угрозы нет".
В то же время, как рассказали в штабе одного из кандидатов в президенты, информация о минировании касалась четырех избирательных участков, которые расположены в зданиях средних школ.
- Напомним, 31 марта неизвестный сообщил в полицию о минировании гостиницы по улице Институтской в Киеве.
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