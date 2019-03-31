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Полиция ищет взрывчатку на 9 избирательных участках в Днепре

В Днепре поступило сообщение о заминировании девяти избирательных участков

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Представитель Национальной полиции Ярослав Тракало заявил, что взрывоопасных предметов на трех избирательных участках в Днепре не обнаружено, проводится проверка еще шести аналогичных сообщений.

Сначала поступила информация о якобы минировании трех избирательных участков, а также шести адресов, по которым расположены избирательные комиссии.

"На первых трех избирательных участках проверка проведена, информация не подтвердилась, взрывоопасных предметов не обнаружено", - рассказал Таркало.

Сейчас проверяется информация о других шести адресах. По его словам, эвакуация не проводилась, работа комиссий не прекращалась.

Как рассказали в полиции Днепропетровской области, сообщение о минировании было написано так, что было понятно, что угрозы нет".

В то же время, как рассказали в штабе одного из кандидатов в президенты, информация о минировании касалась четырех избирательных участков, которые расположены в зданиях средних школ.

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