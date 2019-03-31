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За кого голосовали в регионах: данные национального экзитпола


фото: REUTERS
Фонд "Демократические инициативы" обнародовал данные национального экзитпола в регионах по состоянию на 18:00

Об этом сообщает Фонд "Демократические инициативы" в facebook.

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