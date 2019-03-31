За кого голосовали в регионах: данные национального экзитпола
31 марта, 2019, 21:34
Фонд "Демократические инициативы" обнародовал данные национального экзитпола в регионах по состоянию на 18:00
Об этом сообщает Фонд "Демократические инициативы" в facebook.
- По результатам национального экзитпола по состоянию на 18:00 в президентских выборах лидирует Владимир Зеленский .
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