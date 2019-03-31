Избиратели с оккупированных районов пришли на участки в Станице Луганской

31 марта, 2019, 10:42

Избиратели с оккупированных территорий, которые воспользовались процедурой изменения места голосования, есть на участках в Станице Луганской

Об этом сообщает Радио Свобода.

Утром 31 марта большого потока людей с ОРДЛО пока нет. Все участки в поселке, расположенном вплотную к контрольному пункту въезда-выезда, открылись вовремя.

Также в штатном режиме работает на эту минуту и пункт пропуска.

В этом году граждане имели возможность изменить место голосования без изменения избирательного адреса. Этой возможностью воспользовались 315 725 избирателей.