Избиратели с оккупированных районов пришли на участки в Станице Луганской
31 марта, 2019, 10:42
Избиратели с оккупированных территорий, которые воспользовались процедурой изменения места голосования, есть на участках в Станице Луганской
Об этом сообщает Радио Свобода.
Утром 31 марта большого потока людей с ОРДЛО пока нет. Все участки в поселке, расположенном вплотную к контрольному пункту въезда-выезда, открылись вовремя.
Также в штатном режиме работает на эту минуту и пункт пропуска.
В этом году граждане имели возможность изменить место голосования без изменения избирательного адреса. Этой возможностью воспользовались 315 725 избирателей.
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