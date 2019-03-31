Яценюк отдал свой голос на выборах президента Украины

31 марта, 2019, 12:42

31 марта лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк проголосовал на выборах президента Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV

"Даже перед избирательным участком я еще думал - думал, за кого отдать свой голос. Результаты сегодняшнего голосования - это что-то вроде американского праймериз", - сказал Яценюк.

Журналисты спросили у него, каким он видит президента Украины, на что лидер "Народного фронта" сказал:

"На мой взгляд, президент Украины должен быть образован, должен иметь опыт, это человек, который должен найти путь к консенсусу всей страны", - сказал он.

По его словам, президент Украины должен быть мудрым и иметь видение для всей нации и всей Украины.

"Он должен иметь видение, которое поведет страну к успеху и он должен убедить каждого украинца. Это его ответственность, что его путь правильный", - считает Яценюк.

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 откроются избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.

31 февраля в Киеве 8 избирательных участков начали работу с опозданием.