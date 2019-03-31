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В Киеве 8 избирательных участков начали работу с опозданием

31 февраля в Киеве 8 избирательных участков начали работу с опозданием

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции города Киева в Facebook.

"Правопорядок обеспечивают около 6 тыс. полицейских. 8 участков начали работу с опозданием", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в столице на время выборов президента Украины работает 13 окружных и 1105 участковых избирательных комиссий.

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 откроются избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.

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