В Киеве 8 избирательных участков начали работу с опозданием
31 марта, 2019, 10:12
31 февраля в Киеве 8 избирательных участков начали работу с опозданием
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции города Киева в Facebook.
"Правопорядок обеспечивают около 6 тыс. полицейских. 8 участков начали работу с опозданием", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в столице на время выборов президента Украины работает 13 окружных и 1105 участковых избирательных комиссий.
Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 откроются избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.
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