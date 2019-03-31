Выборы 2019: правоохранители получили уже 25 заявлений о нарушениях
Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Twitter.
"31 марта 2019 года полиция получила 25 заявлений, связанных с избирательным процессом. Указанные факты связанные с: Незаконная агитация - 7; Подкуп избирателя - 1. Фотографирование бюллетеней - 2; Попытка выноса бюллетеня с участка - 1", - говорится в сообщении.
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сказал, что сейчас открылись "почти все участки", личный состав МВД приступил к выполнению задач по обеспечению правопорядка в ходе дня голосования на выборах.
Сергей # Яровой : Подразделения МВД обеспечивают безопасное проведение выборов и, в случае необходимости, готовы реагировать на все вызовы- МВД Украины (@MVS_UA) March 31, 2019
Сейчас все подразделения МВД заступили на обеспечение общественного порядка https://t.co/BHzm9jNPXa pic.twitter.com/NGiHt3XWvh
Ситуационные центры заработали с самого утра.- МВД Украины (@MVS_UA) March 31, 2019
31 марта 2019 года полиция получила 25 заявлений, связанных с избирательным процессом.
Указанные факты связанные с:
Незаконная агитация - 7;
Подкуп избирателя - 1.
Фотографирование бюллетеней - 2;
Попытка выноса бюллетеня с участка - 1 pic.twitter.com/fybzBTohY5
Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 откроются избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.
31 февраля в Киеве 8 избирательных участков начали работу с опозданием.
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