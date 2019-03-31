Выборы 2019: правоохранители получили уже 25 заявлений о нарушениях

31 марта, 2019, 10:27

31 марта правоохранители уже получили 25 заявлений, связанных с избирательным процессом

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Twitter.

"31 марта 2019 года полиция получила 25 заявлений, связанных с избирательным процессом. Указанные факты связанные с: Незаконная агитация - 7; Подкуп избирателя - 1. Фотографирование бюллетеней - 2; Попытка выноса бюллетеня с участка - 1", - говорится в сообщении.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сказал, что сейчас открылись "почти все участки", личный состав МВД приступил к выполнению задач по обеспечению правопорядка в ходе дня голосования на выборах.

Сергей # Яровой : Подразделения МВД обеспечивают безопасное проведение выборов и, в случае необходимости, готовы реагировать на все вызовы



Сейчас все подразделения МВД заступили на обеспечение общественного порядка https://t.co/BHzm9jNPXa pic.twitter.com/NGiHt3XWvh - МВД Украины (@MVS_UA) March 31, 2019