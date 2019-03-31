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Выборы 2019: правоохранители получили уже 25 заявлений о нарушениях

31 марта правоохранители уже получили 25 заявлений, связанных с избирательным процессом

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Twitter.

"31 марта 2019 года полиция получила 25 заявлений, связанных с избирательным процессом. Указанные факты связанные с: Незаконная агитация - 7; Подкуп избирателя - 1. Фотографирование бюллетеней - 2; Попытка выноса бюллетеня с участка - 1", - говорится в сообщении.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сказал, что сейчас открылись "почти все участки", личный состав МВД приступил к выполнению задач по обеспечению правопорядка в ходе дня голосования на выборах.

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 откроются избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.

31 февраля в Киеве 8 избирательных участков начали работу с опозданием.

 

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