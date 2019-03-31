В Житомирской области голосовали до открытия участка, - ОПОРА
Об этом сообщила пресс-служба гражданской сети ОПОРА.
Кроме того, по информации наблюдателей, в Житомирской области на 30 избирательных участках не хватает кабинок и урн для голосования.
Также было зафиксировано голосование избирателей без паспортов на участке в Черняховском районе.
"В городе Коростень (ИС №64) на УИК №181280 по ул. Киевская, 4, комиссия разрешения 8 избирателям проголосовать до 8:00. За это проголосовали члены комиссии на утреннем заседании. Аргументация - избиратели спешили на электричку", - говорится в сообщении.
В Черняховском районе люди голосуют без паспортов.
"В с. Зороков, Черняховский р-н (ИО№ 66, г. Малин) на участке №181143 зафиксированы отдельные голосования избирателей без паспортов", - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 откроются избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.
31 февраля в Киеве 8 избирательных участков начали работу с опозданием.
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