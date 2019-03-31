В Украине закрылись избирательные участки

31 марта, 2019, 20:22

В Украине завершилось голосование на очередных президентских выборах

Об этом сообщает "Укринформ".

В Украине завершилось голосование во время очередных выборов Президента. Процесс волеизъявления продолжался с 8:00 до 20:00.

В заграничном избирательном округе украинцы голосуют по местному времени.

Для проведения выборов было образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также более 29,9 тыс. участковых избирательных комиссий, среди которых - 79 специальных избирательных участков для голосования военнослужащих на территории военных частей (формирований) в Донбассе и одна - на Львовщине. За рубежом будет работать 101 избирательный участок.

В то же время, согласно решению Центральной избирательной комиссии, президентские выборы не организовывались и не проводились на территории аннексированного Крыма и в 12 из 21 избирательных округов Донецкой области и в 6 округах из 11 в Луганской области.

Примерное количество избирателей - более 29 млн граждан.

Более 315 725 украинцев воспользовались временным изменением места голосования.

ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты, однако впоследствии пять из них отказались от баллотирования. Таким образом, избирательный бюллетень содержит фамилии 39 кандидатов на пост главы государства, он песочного цвета с параметрами 20 см на 80 см и имеет 10 степеней защиты от подделки.

По состоянию на 15:00 явка по данным 198 из 199 округов избирателей составила 45,11%.