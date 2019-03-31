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В Украине проголосовали 16,08% избирателей по состоянию на 11:00


фото: Reuters
31 марта в Украине 16,08% избирателей проголосовали по состоянию на 11:00

Об этом сообщает сайт Центризбиркома.

В частности, процент избирателей по состоянию на 11:00 по областям таков:

  • Пo Украине - 16,08%
  • Винницкая область (11 - 18) - 11,37%
  • Волынская область (19 - 23) - 14,46%
  • Днепропетровская область (24 - 40) - 18,98%
  • Донецкая область (41 - 61) - 15,88%
  • Житомирская область (62 - 67) 16,51%
  • Закарпатская область (68 - 73) 7,95%
  • Запорожская область (74 - 82) - 21,1%
  • Ивано-Франковская область (83 - 89) - 10,7%
  • Киевская область (90 - 98) - 16,33%
  • Кировоградская область (99 - 103) 21,62%
  • Луганская область (104 - 114) - 19,51%
  • Львовская область (115 - 126) - 12,59%
  • Одесская область (133 - 143) - 13,57%
  • Полтавская область (144 - 151) - 19,56%
  • Ровенская область (152 - 156) - 13,2%
  • Сумская область (157 - 162) - 17,18%
  • Тернопольская область (163 - 167) - 11,89%
  • Харьковская область (168 - 181) - 15,47%
  • Хмельницкая область (187 - 193) - 15,55%
  • Черкасская область (194 - 200) - 20,05%
  • Черновицкая область (201 - 204) - 9,94%
  • Черниговская область (205 - 210) - 17,11%
  • Киев (211 - 223) - 15,52%

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 откроются избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.

31 февраля в Киеве 8 избирательных участков начали работу с опозданием.

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