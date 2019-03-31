В Украине проголосовали 16,08% избирателей по состоянию на 11:00

31 марта, 2019, 12:03

31 марта в Украине 16,08% избирателей проголосовали по состоянию на 11:00

Об этом сообщает сайт Центризбиркома.

В частности, процент избирателей по состоянию на 11:00 по областям таков:

Пo Украине - 16,08%

Винницкая область (11 - 18) - 11,37%

Волынская область (19 - 23) - 14,46%

Днепропетровская область (24 - 40) - 18,98%

Донецкая область (41 - 61) - 15,88%

Житомирская область (62 - 67) 16,51%

Закарпатская область (68 - 73) 7,95%

Запорожская область (74 - 82) - 21,1%

Ивано-Франковская область (83 - 89) - 10,7%

Киевская область (90 - 98) - 16,33%

Кировоградская область (99 - 103) 21,62%

Луганская область (104 - 114) - 19,51%

Львовская область (115 - 126) - 12,59%

Одесская область (133 - 143) - 13,57%

Полтавская область (144 - 151) - 19,56%

Ровенская область (152 - 156) - 13,2%

Сумская область (157 - 162) - 17,18%

Тернопольская область (163 - 167) - 11,89%

Харьковская область (168 - 181) - 15,47%

Хмельницкая область (187 - 193) - 15,55%

Черкасская область (194 - 200) - 20,05%

Черновицкая область (201 - 204) - 9,94%

Черниговская область (205 - 210) - 17,11%

Киев (211 - 223) - 15,52%

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 откроются избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.

31 февраля в Киеве 8 избирательных участков начали работу с опозданием.